Vitali Akıllı Sütyen, Fiziksel Destekten Daha Fazlasını Sunuyor.





Vitali Akıllı Sütyen, Gündelik Akıllı Sütyen olarak kullanabileceğiniz, Sezgisel Sağlık Koçunuz olarak size fiziksel destekten çok daha fazlasını sunacak.



Vitali, fiziksel destekten daha fazlasını sunan akıllı spor sütyen tasarımı sunuyor. Vitali akıllı sütyen, kumaş sensörleriyle solunum ve kalp atış hızı değişkenliğini izleyerek fiziksel ve zihinsel sağlık durumunu ölçüyor.



Kendini sakinleştirmek isteyen bayanlar özellikle çalışanlar; Yoga yaparak kendinizi her zaman bir iş günü ortasında sakinleştiremezsiniz. Ancak Vitali'nin kurucusu ve CEO'su Cindy Gu sizi bu konuda size destek olmak istiyor: zekice tasarlanmış spor bir sütyen. Sütyen, nefes alma, duruş ve kalp atış hızı değişkeni (HRV) gibi vücudunuzun gerginliğini hissettiğinde titreşimleri yayan temel stres göstergelerini izliyor.



Üst torakal bölgesini izleyerek duruşunuzu izlemenizi sağlayan birkaç yerleşik kumaş sensörüne sahip.



Bir Kickstarter projesi ve ilk hedef 50.000 Dolara ulaşmak. An itibariyle 23.773 dolara ulaşmış durumda.



Türkiye'ye de teslimatları var. 20$ bir kargo ücreti ile birlikte 149$'a alabiliyorsunuz. Şubat 2018'de Teslim edilecek.



Gündelik Kullanıma Uygun Akıllı Sütyen Arayanlar Fırsatı kaçırmasın! Vitali Akıllı Sütyen, Sezgisel Sağlık Koçunuz, Fiziksel Destekten Daha Fazlası!



Kickstarter



Mashable



http://www.teknotalk.com/vitali-akilli-sutyen-56413/