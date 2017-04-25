Vişne Bahçesi
Vişne Bahçesi, 25 Nisan'da Sabancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.
Vişne Bahçesi, 25 Nisan'da Sabancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.
Adam gittikçe yaklaşıyor... Ayak seslerini duyuyor kadın. Bahçe, şimdi yeni sahibini bekliyor. Adam geliyor. Yeni efendi. Aslında onun her zaman burada olduğunu kimse bilmiyordu, kimsenin aklına dahi gelmemişti bu.
Yazan: Anton Cehov
Yöneten: Soso Nemsadze
Dekor Tasarımı: Soso Nemsadze
Işık Tasarımı: Soso Nemsadze
Müzik: Mamuka Megrelishvili
Oyuncular: Gvantsa Kandelaki, Omar Beqauri, Shota Khanjaliashvili,Kakha Beridze, Anna Chogovadze, Zaza Tedeluri, Tekla Marjanishvili, Marie Marghutashvili, Anzor Gvadzabia, Koba Kopadze
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Tuzla
Mekan : Sabancı Gösteri Merkezi
Mekan Adresi : PK 34956 Orhanlı
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Vişne Bahçesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır