Vişne Bahçesi

Vişne Bahçesi, 25 Nisan'da Sabancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

Vişne Bahçesi

Vişne Bahçesi, 25 Nisan'da Sabancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.

Adam gittikçe yaklaşıyor... Ayak seslerini duyuyor kadın. Bahçe, şimdi yeni sahibini bekliyor. Adam geliyor. Yeni efendi. Aslında onun her zaman burada olduğunu kimse bilmiyordu, kimsenin aklına dahi gelmemişti bu.

Yazan: Anton Cehov

Yöneten: Soso Nemsadze

Dekor Tasarımı: Soso Nemsadze

Işık Tasarımı: Soso Nemsadze

Müzik: Mamuka Megrelishvili

Oyuncular: Gvantsa Kandelaki, Omar Beqauri, Shota Khanjaliashvili,Kakha Beridze, Anna Chogovadze, Zaza Tedeluri, Tekla Marjanishvili, Marie Marghutashvili, Anzor Gvadzabia, Koba Kopadze

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Tuzla

Mekan : Sabancı Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : PK 34956 Orhanlı

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Vişne Bahçesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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