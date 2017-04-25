Vişne Bahçesi, 25 Nisan'da Sabancı Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.



Adam gittikçe yaklaşıyor... Ayak seslerini duyuyor kadın. Bahçe, şimdi yeni sahibini bekliyor. Adam geliyor. Yeni efendi. Aslında onun her zaman burada olduğunu kimse bilmiyordu, kimsenin aklına dahi gelmemişti bu.



Yazan: Anton Cehov



Yöneten: Soso Nemsadze



Dekor Tasarımı: Soso Nemsadze



Işık Tasarımı: Soso Nemsadze



Müzik: Mamuka Megrelishvili



Oyuncular: Gvantsa Kandelaki, Omar Beqauri, Shota Khanjaliashvili,Kakha Beridze, Anna Chogovadze, Zaza Tedeluri, Tekla Marjanishvili, Marie Marghutashvili, Anzor Gvadzabia, Koba Kopadze



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Tuzla



Mekan : Sabancı Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : PK 34956 Orhanlı



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Vişne Bahçesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır