Vişne Bahçesi
Oyunbaz, samimi ve iyi tiyatro yapmayı hedefleyerek 2006 yılında İstanbul'da kuruldu.
Oyunbaz, samimi ve iyi tiyatro yapmayı hedefleyerek 2006 yılında İstanbul'da kuruldu. Ticari kaygıdan uzak, tiyatroya gönüllü insanların emeğiyle yaşayan Oyunbaz, dramaturgiden oyunculuğa, ışıktan müziğe, dekordan makyaja, rejiden sahne işçiliğine "birlikte emek harcama" düşüncesini üretim biçiminin bir parçası olarak benimsedi. On yıldır sahnelediği oyunlarla izleyiciyle buluşan topluluk, çeşitli festivallerde yer aldı, ödüllere değer görüldü. Türkiye'de tiyatro sanatına uzun soluklu ve yenilikçi bir bakış açısı getirmeye çalışan Oyunbaz, edindiği deneyim ve tiyatro sanatına olan inancıyla yoluna devam etmektedir.
Vişne Bahçesi, A.Çehov
Oyunun Künyesi
Yazan: Anton Çehov
Yöneten: Abdullah Cabaluz
Reji Asistanı: Dilem Cengiz, Fuat Gözcü
Işık, Dekor, Kostüm, Makyaj: Oyunbaz
Oynayanlar:
Alkım Karaağaç
Gülce Şahin
Melis Avçil
Nagihan Gürkan
Sanem Gençalp
Ali Ersan Karadeniz
Arda Doğan
Emrah Özdemir
Esat Bağış
Hasan Uzma
Noyan Arat
Orkan Varan
Sonat Dinçbaş
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Talimhane Tiyatrosu
Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Vişne Bahçesi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır