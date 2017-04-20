Vişne Bahçesi

Oyunbaz, samimi ve iyi tiyatro yapmayı hedefleyerek 2006 yılında İstanbul'da kuruldu.

Vişne Bahçesi

Oyunbaz, samimi ve iyi tiyatro yapmayı hedefleyerek 2006 yılında İstanbul'da kuruldu. Ticari kaygıdan uzak, tiyatroya gönüllü insanların emeğiyle yaşayan Oyunbaz, dramaturgiden oyunculuğa, ışıktan müziğe, dekordan makyaja, rejiden sahne işçiliğine "birlikte emek harcama" düşüncesini üretim biçiminin bir parçası olarak benimsedi. On yıldır sahnelediği oyunlarla izleyiciyle buluşan topluluk, çeşitli festivallerde yer aldı, ödüllere değer görüldü. Türkiye'de tiyatro sanatına uzun soluklu ve yenilikçi bir bakış açısı getirmeye çalışan Oyunbaz, edindiği deneyim ve tiyatro sanatına olan inancıyla yoluna devam etmektedir.

Vişne Bahçesi, A.Çehov

Oyunun Künyesi

Yazan: Anton Çehov

Yöneten: Abdullah Cabaluz

Reji Asistanı: Dilem Cengiz, Fuat Gözcü

Işık, Dekor, Kostüm, Makyaj: Oyunbaz

Oynayanlar:

Alkım Karaağaç

Gülce Şahin

Melis Avçil

Nagihan Gürkan

Sanem Gençalp

Ali Ersan Karadeniz

Arda Doğan

Emrah Özdemir

Esat Bağış

Hasan Uzma

Noyan Arat

Orkan Varan

Sonat Dinçbaş

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Talimhane Tiyatrosu

Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Vişne Bahçesi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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