Oyunbaz, samimi ve iyi tiyatro yapmayı hedefleyerek 2006 yılında İstanbul'da kuruldu. Ticari kaygıdan uzak, tiyatroya gönüllü insanların emeğiyle yaşayan Oyunbaz, dramaturgiden oyunculuğa, ışıktan müziğe, dekordan makyaja, rejiden sahne işçiliğine "birlikte emek harcama" düşüncesini üretim biçiminin bir parçası olarak benimsedi. On yıldır sahnelediği oyunlarla izleyiciyle buluşan topluluk, çeşitli festivallerde yer aldı, ödüllere değer görüldü. Türkiye'de tiyatro sanatına uzun soluklu ve yenilikçi bir bakış açısı getirmeye çalışan Oyunbaz, edindiği deneyim ve tiyatro sanatına olan inancıyla yoluna devam etmektedir.



Vişne Bahçesi, A.Çehov



Oyunun Künyesi



Yazan: Anton Çehov



Yöneten: Abdullah Cabaluz



Reji Asistanı: Dilem Cengiz, Fuat Gözcü



Işık, Dekor, Kostüm, Makyaj: Oyunbaz



Oynayanlar:



Alkım Karaağaç



Gülce Şahin



Melis Avçil



Nagihan Gürkan



Sanem Gençalp



Ali Ersan Karadeniz



Arda Doğan



Emrah Özdemir



Esat Bağış



Hasan Uzma



Noyan Arat



Orkan Varan



Sonat Dinçbaş



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Talimhane Tiyatrosu



Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Vişne Bahçesi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır