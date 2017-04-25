Viski Çaldığı Markete Tekrar Gelince Yakalandı

SAMSUN'da 23 yaşındaki Okan Ş., bir şişe viski çaldığı markete aynı gün tekrar hırsızlık amacıyla gelince güvenlik görevlileri tarafınan yakalanıp polise teslim edildi.



Olay dün Atakum İlçesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde bulunan markete müşteri gibi gelen Okan Ş. iddiaya göre bir şişe viski çalıp çıktı. Şüpheli bir süre sonra aynı markete gelip hırsızlık yapmak isterken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yetkililer işyerinin güverlik kamerası görüntülerini inceleyince Okan Ş.'nin aynı gün viski çaldığını belirledi. Daha sonra şüpheliyi olay yerine çağırdıkları polise teslim etti. Polisin yaptığı sorşturmada şüphelinin 'hırsızlık', '6136 sayıl silan kanununa muhalefet', 'yaralama' ve 'uyuşturucu' suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıktı.



Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Okan Ş. savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.



- Samsun