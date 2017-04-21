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Visa'nın Kârı Avrupa Biriminin Katkılarıyla Yükseldi
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Visa'nın Kârı Avrupa Biriminin Katkılarıyla Yükseldi

Visa'nın net faaliyet geliri yüzde 23.5 artarak 4.48 milyar dolara çıktı.

Visa'nın Kârı Avrupa Biriminin Katkılarıyla Yükseldi

Visa'nın net faaliyet geliri yüzde 23.5 artarak 4.48 milyar dolara çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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