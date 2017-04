Visa, 50 bin Euro'luk büyük yarışa start verdi.





Visa'dan 50 Bin Euro Ödüllü Yarışma, Visa EveryWhere Yarışması Başlıyor



Bu yıl Avrupa'da ilk kez düzenlenecek olan Visa Everywhere yarışması, start-up'ları, yerel toplum ve seyahat deneyimleri alanlarında yenilikçi fikirlerini sunmaya davet ediyor. Yarışma, Türkiye'den katılacak girişimleri de bekliyor. Yarışmada büyük ödül ise 50 bin Euro olarak belirlendi.



Türkiye'nin de aralarında olduğu 19 Avrupa ülkesinden start-up'ları ve fintech şirketlerini, Visa Everywhere yarışmasına katılmaya çağırıyor. Yarışma, yerel toplum, şehirlerarası seyahat ve uluslararası seyahat olmak üzere 3 ana başlıkta düzenleniyor. Yarışmaya başvuran adaylar Visa ile birlikte veya Visa'nın işbirliği yaptığı finansal kuruluşlar aracılığıyla geliştirecekleri projeyi desteklemeye yönelik 50 bin Euro ödül kazanma şansına sahip olacak. Başarılı yarışmacılar Visa Developer Platform üzerinden Visa'nın API'lerine, teknoloji uzmanlarına ve mentörlerine erişerek fikirlerini daha da geliştirmek için destek alma fırsatına erişecekler.



Visa EveryWhere yarışması ilk kez 2015 yılında ABD'de düzenlendi.





Yarışma, ödemelerin plastikten dijitale geçtiği bir dönemde, ödeme sistemlerinde inovasyonu teşvik etmek amacıyla tasarlandı. Şimdiye dek yarışmaya katılan 1.000'e yakın start-up şirketi, toplamda 1.7 milyar dolar yatırım desteği aldı. Visa, ABD'de başarı kazanan programı bu yıl Avrupa'ya taşıyor. Yarışma ayrıca Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya'da da düzenlenecek.



Başvurular 17 Mayıs'a Kadar Devam Ediyor





Adaylar üç kategorinin herhangi birine ya da tümüne yönelik hazırladıkları projeleriyle Everywhere Initiative web sitesi üzerinden yarışmaya başvurabilecek (https: //usa.visa.com/visa-everywhere/everywhere-initiative/initiative-europe.html). Başvurular 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Finale kalan adaylar, Kopenhag'da 26-28 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek "Money 20/20"organizasyonunda düzenlenecek panelde büyük ödül için yarışacaklar.



Kategoriler:



Yerel Topluluklar: Dijital ödeme teknolojileri, mahalle gibi yerel topluluklarda, kişileri veya işletmeleri birbirine bağlayacak ya da topluma değer katacak hizmetlerin gelişmesine nasıl yardımcı olabilir?



Bölgesel Şehirlerarası Seyahat: Mobil teknolojiler ve internet bağlantılı cihazlar şehirlerarası seyahat deneyimini nasıl dönüştürebilir?



Uluslararası Seyahat: Visa'nın API'lerini temel alan yeni ürün ve hizmetler, nasıl daha kusursuz bir uluslararası seyahat deneyimi sunabilir?



Visa'nın İnovasyon ve Stratejik İş Ortaklıklarından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Bill Gajda konuyla ilgili olarak:



"Ödemeler sektörü yeni teknolojiler sayesinde bugüne dek hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde gelişiyor. Bunun temelinde de tüketici deneyimi yer alıyor.



"Visa Everywhere" gibi yarışmalar aracılığıyla, kart kabul noktalarının artmasını ve tüketicilerin ödemelerini daha kolay yapmasını sağlayacak teknolojik yenilikleri teşvik ediyoruz. Yerel toplumlara ve seyahat deneyimlerine odaklanarak dünyanın dört bir yanındaki insanların günlük yaşamlarını iyileştirmeyi ümit ediyoruz.



Bugüne kadar Amerika kıtasında birçok başarıya tanıklık ettik. Şimdi Avrupa'daki start-up'lara destek olmak, fikirlerini hayata geçirmeleri için gereken maddi katkıyı sağlamak için başvuruları bekliyoruz" dedi.



Visa Europe Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise;



"Ödemeler ekosistemindeki tüm oyuncularla birlikte ürün tasarlayacağımız ve üreteceğimiz bir döneme giriyoruz. "Visa Everywhere" bu anlayışla geliştirilen ve temelinde inovasyonu hayata katmayı hedefleyen bir yarışma. Türkiye yeniliklere ve inovasyona açık bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin bu yarışmanın bir parçası olması bizim için büyük önem taşıyor. Türkiye'den çıkacak fikirlerin gücüne inanıyorum" şeklinde konuştu.



Yarışma ile ilgili Detaylar Visa



http://www.teknotalk.com/visa-everywhere-yarismasi-56943/