Viranşehirspor U 15 Takımı Kaymakamı Ömer Çimşit'i Ziyaret Etti

Viranşehir spor U 15 takımı Kaymakamı Ömer Çimşit'i ziyaret etti.



Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, İlçe Milli Eğitim Spor Koordinatörü Süleyman Çelik, Viranşehirspor Kulüp Başkanı İsmail Aksu, Viranşehir spor U15 Takımı Teknik Direktörü Eşref Alkan U17 Teknek Direktörü Mehmet Sürme ve futbolcular katıldı. Ziyarette bir açıklama yapan Viranşehirspor Kulüp Başkanı İsmail Aksu, Viranşehirspor U15 takımının önceki yıl elde ettiği başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğini ifade etti. Aksu, "Şanlıurfa U15 Liginde takımımız namağlup bir şekilde il birinciliği elde etti. Viranşehir spor Şanlıurfa ve tüm ilçelerini Türkiye Şampiyonasında temsil edecek. Elde ettiklerini başarıdan dolayı futbolcularımı ve teknik adamlarımı tebrik ediyorum. Viranşehir'e hakkettiği gururu yaşattıkları için hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakamı Ömer Çimşit kendisinin de bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Öncelikle elde edilen başarıdan dolayı futbolcularımızı ve onları yetiştiren teknik adamları tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sporla meşgul olan geçlerimiz hem zararlı alışkanlıklardan uzaklaşıyor hem de daha disiplinli bir hayat yaşıyorlar. Bu vesile ile öğrencilerimiz derslerinde diğer akranlarına nazaran daha başarılı oluyor. Viranşehir U15 Takımı'nın başarı çitasını daha da yükselteceğine inancım sonsuzdur. Viranşehir U15 Takımına tüm Viranşehir halkının destek çıkması gerekiyor. Bizler idare olarak elimizden gelen desteği inşallah sunacağız. Tüm Viranşehir halkının futbolcularımıza sahip çıkacağına inanıyorum" diye konuştu. Ziyaretin ardından Viranşehirspor U15 Takımı oyuncuları, Kulüp Başkanı İsmail Aksu Kaymakamımız Sayın Ömer Çimşit'e bir plaket verdi. Viranşehir spor U15 Teknik Direktörü Eşref Alkan Kaymakamı Ömer Çimşit'te takım adına forma hediye etti.



Kaymakamı Ömer Çimşit'in Viranşehir spor U15 Takımı ile bir hatıra fotoğrafı çekmesinin ardından ziyaret son buldu. - ŞANLIURFA