Viranşehir Otogarı Asfaltlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Viranşehir Şehirlerarası Otogar sahasının çökme yapan tabanını sıcak asfaltla güçlendirdi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Viranşehir Şehirlerarası Otogarının kilitli parke olan tabanında yaşanan çökmelerin önüne geçmek amacıyla çalışma başlatan ekipler, sökümünü yaptıkları kilitli parkenin ardından sahayı asfaltlayarak tekrar hizmete sundu. Mardinyolu-Eyüpnebi Türbesi bağlantı yolu güçlendiriliyor. "Sabır Beldesi" olarak bilinen Hz. Eyüp Peygamberin makamının bulunduğu Eyüpnebi Beldesinin Mardin Karayolu ile bağlantı yolunda güçlendirme yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu stabilize malzemeyle güçlendirdi ve asfalta hazırladı. Türbeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin özellikle araç sürücülerinin güvenli seyahat etmelerine imkan sağlayan yol çalışmasıyla bozuk satıhlar giderilecek.



Semt sahasında sona yaklaşıldı



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede yaptırılan halı saha ve spor kompleksleri, gençlere spor yapma imkanı sunuyor.



Viranşehir'de Emiroğlu Mahallesinde yapımında sona gelinen halı saha ve spor kompleksi aydınlatma ve altyapı eksikliklerinin ardından gençlerin hizmetine sunulacak. - ŞANLIURFA