Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit Görevine Başladı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması ile gözaltına alınarak tutuklanan Huzeyfe Citer'in yerine Viranşehir Kaymakamlığına atanan Ömer Çimşit, bugün görevine başladı.



Viranşehir eski kaymakamı Huzeyfe Citer, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. 21 Temmuz'dan itibaren Viranşehir'e vekaleten 6 kaymakam görev yapmıştı. Zaman zaman Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe'nin de vekaleten baktığı Viranşehir Kaymakamlığına geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı son kararnamesiyle Ömer Çimşit atandı. Kaymakam Çimşit, bugün Viranşehir Yeni Kaymakamlık binasına gelerek görevine başladı.



Ömer Cimşit



25.12.1980 tarihinde Trabzon Vakfıkebir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 2002 yılında bitirdi. 14.12.2000 tarihinden itibaren Kocaeli Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünde yaklaşık 4 yıl süreyle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yaptı, akabinde 03.01.2005 tarihinden itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde yaklaşık 1,5 yıl süreyle Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yaptı. - ŞANLIURFA