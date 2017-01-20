Viranşehir Kaymakam Çimşit, Karne Dağıtım Törenine Katıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem karneleri düzenlenen bir etkinlik ile öğrencilere dağıtımı yapıldı.



Karne dağıtımına Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlhan Erkan, Nüfus Müdürü Faysal Turan, Vakıf Müdürü Mehmet Özbilek, Yenişehir Muhtarı Münir Kanar, Şube Müdürleri Zeydan Kurt ve Mehmet Şirin Esen ile okul müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı. İlk tören 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda yapıldı. Kaymakam Çimşit, burada Öğrencilerle önce sohbet edip, onlarla şakalaştı. Çeşitli sorular sorup nasihatte bulundu. Çimşit, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfları gezerek, öğrencilere karnelerini verdi. Öğretmenler odasında öğretmenler ile sohbet eden Çimşit, "2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılının ilk dönemi bugün itibarı ile sona erdi. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve personel olmak üzere tüm okul müdürlerimizi, Öğretmenlerimizi verdikleri emekten dolayı kutluyorum. Velilerimizin de karne dağıtımına gösterdikleri ilgi beni gerçekten sevindirdi. Böylece eğitim öğretime ne kadar önem verdiklerini ortaya koydu. Kendilerini de tebrik ediyorum. 15 tatilde tüm eğitim camiasının güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.



Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit ve beraberinde ki heyet daha sonra Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesine geçti. Çimşit, burada okul Müdürü Ahmet Bilen ve öğretmenler tarafından karşılandı. Kaymakam Çimşit, karne öncesi burada öğrencilere yaptığı konuşmada, "15 Temmuz da biliyorsunuz hain bir darbe girişimi oldu. Allah'a çok şükür başarılı olamadılar. Buradan şunu söylemek istiyorum; Bu hain darbe girişimini yapanlar da okumuş insanlarda ama vatanına ihanet etmişlerdir. Biz sizlerin güzel ahlak üzere okumanızı, vatanınıza, milletinize ve devletinize sahip çıkmanızı istiyoruz. Sadece okuyup belirli bir yere gelmekle olmaz. Değer yargılarımızın da bununla beraber eğitimimize yerleşmesi lazım" diye konuştu.



Daha sonra Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Çimşit, öğretmenler ile bir toplantı yaptı. - ŞANLIURFA