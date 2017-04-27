Viranşehir Kaymakam Çimşit Kariyer Günlerine Katıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından lise öğrencilerine yönelik kariyer günleri etkinliği kapsamında meslek tanıtım etkinliği düzenledi.



Bir hafta sürecek etkinlik kapsamında ilki Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen meslek tanıtım etkinliğine İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit konuk oldu. Kariyer günleri Meslek planlaması kapsamında öğrenciler yönelik kendi mesleğini anlatan Çimşit, öğrencilerin sorduğu meslek planlaması hakkındaki soruları cevapladı. Viranşehir İmam Hatip Lisesi okul girişinde bulunan Tarih Şuuru teşhir Salonunu gezen Kaymakam Ömer Çimşit okul yönetimine teşekkür etti. - ŞANLIURFA