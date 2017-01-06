Van'da Ücretsiz 10 Bin Fidan Dağıtıldı

Viranşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü vatandaşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına fidan dağıttı.



Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde fidan dikim sezonun başlaması ile birlikte Viranşehir'de 10 bin adet nar, badem, incir, armut ve dut fidanı dikilmek üzere ücretsiz bir şekilde dağıtımına başlandı. Dağıtım törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dr. Siraç Yolcu, Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci ve vatandaşlar katıldı.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Viranşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dr. Siraç Yolcu, " Milletvekilimiz Mehmet Akyürek'in girişimleri ile Orman Bakanlığına bağlı Mardin Fidanlığından 10 bin adet fidan ilçemize getirildi. Ayrıca Ceylanpınar yolu üzerinde şahsa ait bahçede Ziraat Odasının maddi desteği ile 2 yıl önce aşılanan 500 adet armut fidanını teslim aldık. Üreticilere, kamu kurum ve kuruluşlarına meyveciliği teşvik etmek amacı ile özellikle meyve fidanları temin ederek dağıtımını yapmaktayız. Ayrıca 40 bin adet ilave meyve fidanı temini için gerekli girişimlerde bulunduk. Fidanların temin edilmesi halinde üreticilerimize dağıtımını yapacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA