Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kan Bağışladı

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personel kan bağışında bulundu.



Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, şube müdürleri ve İlçe Milli Eğitim çalışanları Kızılay Kan Merkezince başlatılan kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.



Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, başlatılan kan bağışı kampanyasına kurum olarak destek verdiklerini belirterek düzenli kan bağışının hem sağlığa faydası olduğunu hem de toplumsal olarak fayda getirdiğini söyledi.



Ateş konuşmasının devamında, "Kan bağışlamak konusunda gevşek davranma lüksümüz yoktur. Kan bağışının bir hayat kurtardığı bilinci içinde mesai arkadaşlarımızla kan vermeye geldik. Bundan sonraki süreçte toplum olarak kan bağışı konusunda daha duyarlı bir şekilde olacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile kan bağışının artacak ve yeterli stoklar oluşacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak toplumsal bir algı oluşturmak istiyoruz. Geçen Hafta Halep'e Yardım Kampanyasına destek çıkarak 3 tır gıda ve giyecek yardımı ile 34 bin TL nakdi yardımda bulunmuştuk. İnsanlığın hayrına ve faydasına olan kampanyaları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyasına yoğun bir katılım gerçekleştiğini ifade eden Kızılay Viranşehir İlçe Temsilcisi Basri Etli, "300 kişilik başvuru aldık. Fakat elimizdeki imkanlar ile 176 kişiden kan aldık. Böylesi yüksek bir katılım bizleri memnun etti. Bizzat kampanyamıza katılarak bağışta bulunan ve hizmet binasını klinik gibi hizmetimize sunan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Ateş'e ve eğitim camiasının değerli personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Ardından Viranşehir Kızılay İlçe Temsilcisi Basri Etli ve Kan Bağışı sorumlusu Dr. Akgül Eroğlu Özbaran, Kan Bağışı Kampanyasına verdiği destekten dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş'e plaket takdim etti - ŞANLIURFA