Viranşehir'den Yemen ve Sudan'a 7 Ton Gıda Yardımı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Yemen ve Sudan’da açlığa bağlı ölüm riskinin tırmanışa geçmesi ve iç çatışmaların sivil halkı gittikçe daha fazla etkilemesi nedeniyle bir yardım kampanyası başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Yemen ve Sudan'da açlığa bağlı ölüm riskinin tırmanışa geçmesi ve iç çatışmaların sivil halkı gittikçe daha fazla etkilemesi nedeniyle bir yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya sonunda toplanan 7 ton kuru gıda maddesi tıra yüklenerek gönderildi.
Kızılay Viranşehir Şubesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Yemen ve Sudan'daki Müslümanlar için yardım toplama kampanyası başlatıldı. Kampanya sonunda toplanan gıda maddeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde tıra yüklenerek gönderildi. Yardım kampanyası hakkında bir açıklama yapan Kızılay Viranşehir Şube Başkanı Hasan Basri Etli, "Genel Merkezimiz tarafından başlatılan Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika'nın Umudu Ol adlı insani yardım kampanyamızı ilçemizde de büyük bir heyecanla hayata geçirdik. Viranşehir Kaymakamlığı desteği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tüm okullarda kampanyayı duyurdu. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimiz kampanyaya sahip çıktı ve yaklaşık 7 ton kuru gıda malzemesi toplandı. Toplanan malzemeleri söz konusu ülkelerde açlık çeken insanlara ulaştırabilmek için sevkıyatının yapılacağı depolarımıza yönlendirdik. İnşallah açlık çeken milyonların derdine bir nebze de olsa katkımız olur" dedi.
Programa Viranşehir Kaymakamı Ömer Cimşit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve Kızılay Viranşehir Şube Başkanı Hasan Basri Etli ile hayırsever vatandaşlar Katıldı. - ŞANLIURFA