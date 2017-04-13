Viranşehir'den Kısa Kısa

Viranşehir'de belediye vatandaşların beledi·yeye yapacakları ödemeleri· kredi kartı ile ödeme imkanı getirdi.



Kaymakam Ömer Çimşit, ödeme ile ilgili yaptıkları duyuruya vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek, uygulamanın vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını ifade etti.



Temizlik ve yol yapım çalışmaları



Viranşehir'de, belediyenin "Temiz bir Viranşehir için hep birlikte el ele" kampanyası ile başlattığı çalışmalar kesintisiz sürüyor.



Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, vatandaşları çevre temizliği konusunda bilinçlendirerek, misafirlere daha temiz bir ilçe sunmak istediklerini söyledi.



Cimşit, ilçede devam eden yol çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini belirterek, ilçeyi güzelleştirmek için yapılan çalışmaların süreceğini söyledi.