Viranşehir'deki Terör Saldırısının Yaraları Sarılıyor

Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçede 2 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yol açtığı 6 milyon 400 bin liralık hasar tespit edildiğini, mağdur vatandaşlara ödemelerin başladığını bildirdi.



Çimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 17 Şubat'ta gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Şanlıurfa Valiliği koordinesinde tüm imkanların seferber edilerek halkın yaralarının sarılmaya çalışıldığını belirtti.



Çeşitli kurumların personelinden oluşturulan hasar tespit komisyonunun çalışmalarını tamamladığını vurgulayan Çimşit, "Terör saldırısının yaşanmasının ardından, devletimizin tüm birimleri zarar ziyan ve hasar tespitinin yapılması konusunda olağanüstü bir gayret gösterdi. Bu noktada, Şanlıurfa Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü elamanları patlamanın yaşandığı bölgede hasara uğrayan binaları tek tek tespit etti. Kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından oluşturduğumuz hasar tespit ekipleri de evlerimizin içerisindeki mobilya ve diğer eşyaların zararını tespit etti. Yaklaşık 600 dairenin üzerinde hasar tespiti yaptık." diye konuştu.



"468 vatandaş zarar gördü"



Saldırıda en büyük zararın olay yerinin çevresindeki inşaatlarda meydana geldiğini aktaran Çimşit, şunları kaydetti:



"Bu hasar tespitlerinin sonucunda ilçemiz komisyonu inşaatla alakalı 4 milyon civarında bir hasar oluştuğunu tutanak altına aldı. Kaymakamlık ve belediyemizin ekipleri de 2 milyon 400 bin lira civarında, mobilya ve ev eşyası zararı tespit etti. Bu noktada, toplamda 6 milyon 400 bin liralık bir hasar tespiti yapılmış oldu. Terörden doğan zararların karşılanması hakkındaki kanun gereğince, göndermiş olduğumuz zarar tespit tutanakları dikkate alınarak bugün itibariyle terör saldırısında zarar gören 468 vatandaşımıza gerek evinde gerekse de hasar gören mobilya ile diğer ev eşyalarının zararının karşılanmasına yönelik ödemelere başlandı. Bazı vatandaşların ufak tefek bazı itirazları oluyor, o itirazları da gerek kaymakamlığımız gerekse de valiliğimiz tekrar değerlendiriyor."



Kaymakam Çimşit, saldırıda zarar gören 99 araçtan 33'ünün pert olduğunu belirterek, araçlara ilişkin ödemelere kısa süre içerisinde başlanacağını sözlerine ekledi.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat'ta Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.