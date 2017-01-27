Viranşehir'de Terör Operasyonu: 11 Gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.



Viranşehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yürüten jandarma, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 dürbün, 1 kamera, 19 cep telefonu, 5 tablet bilgisayar, örgütsel dokümanlar ile dijital veriler ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.



Doküman ve malzemelere el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan Y.G., M.E., C.E., M.D., C.İ., R.M., N.E., M.L.B., İ.H.E., S.İ. ve F.G., sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



- Şanlıurfa