Viranşehir'de Şair-Yazar Furat Bilen'in İlk Kitabı Çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki yerel gazeteci Furat Bilen'in ilk şiir kitabı çıktı



Viranşehir'deki Bizim Gazete'nin İmtiyaz Sahibi Şair-yazar Furat Bilen'in, "Bir Anlamı Olmalı Hayatın" adlı şiir kitabı çıktı. Raflarda yerini alan yazarın ilk kitabı için düzenlenen imza gününe, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Kaymakamlık yazı işleri müdürü Haşim Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İlhan Erkan, İlçe Nüfus Müdürü Faysal Turan, SYDV Müdürü Mehmet Özbilek, Halk Eğitim Müdürü Mahmut Turgut, İş adamı Lokman Beyaz, Viranşehir Derneği Başkanı Murat Karadaş ve yönetim kurulu üyeleri, bürokratlar ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Gazetenin matbaasında düzenlenen imza etkinliğinde Furat Bilen, kitabı ile ilgili davetlilere bilgi verdi. 4 yıldır gazetede yayınlanan şiirlerini bu kitapta topladığını belirterek, Kitap'ta sistemden çok bireyi eleştiren yazıları kaleme aldığını söyledi. Kitabında, günlük yaşamdaki davranışlarının önemini kavrayarak doğru yerde duran bireyin, topluma yön vererek bir domino etkisi oluşturduğunu kanıtlamaya çalıştığını ifade eden Bilen, hayatın değerini 4 yıldır kaleme aldığı gözlemleri ile aktarmaya çalıştığını ifade etti.



Kaymakam Ömer Çimşit ise, gazeteci-yazar Furat Bilen'i tebrik ettiğini belirterek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından Yazar Furat Bilen, kitabını imzalayarak okurlarına takdim etti. - ŞANLIURFA