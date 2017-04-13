Viranşehir'de Sağanak Yağış Caddeleri Göle Çevirdi

Şanlıurfa'nın Viransehir'de aşırı yağış, su baskınlarına neden oldu.



Viranşehir'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, cadde ve sokaklarda su baskınına neden oldu. Tıkanan rögarlar nedeniyle yollara su doldu. Su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Diğer yandan tıkanan rögar kapakları belediye ekipleri tarafından temizlenerek, yollardaki su boşaltıldı.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcıları Aslan Çiftçi, yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintilerinin oluştuğunu belirterek, yağmur suyunun tahliyesi edilerek, felaketin önüne geçildiğini ifade etti. Çiftçi, "İlçemizde su baskınlarının yaşanması muhtemel yerlerinde daha önce yağmur suyu drenajı çalışması yaptık. Bu sayede ilçemizde öyle büyük sıkıntılar yaşanmadı. Birkaç yerde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle su taşkınları oldu. Ekiplerimiz seferber olarak tıkanan kapakları yeniden açtı" dedi. - ŞANLIURFA