Viranşehir'de Polis Haftası Törenle Kutlandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.



Türk Polis Teşkilatının 172'nci yıl dönümü nedeniyle Viranşehir Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Viranşehir Emniyet Müdürü Esat Uğur'un Atatürk Anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur ve beraberindekiler daha sonra Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimişt'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü lokaline gelen misafirler karşılandı. Burada bir konuşma yapan Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar edindiği tarihi birikimle her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplumun huzur ve güvenliğini, vatandaşın can ve mal emniyetini sağlama, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini koruma gibi çok önemli ve hayati görevler üstlendiğini belirtti. Viranşehir'in asayiş, huzur ve güvenliğinden sorumlu olan Viranşehir Polis Teşkilatının görev ve misyonunun, Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyet ve niteliklerine sahip çıkmak olduğunu kaydeden Kaymakam Çimşit, "Sizin göreviniz çağdaş değerlerde insan hak ve özgürlükleri ile anayasal demokratik hukuk düzenini korumaktır. Sizler, Türk milletinin, devletinin düşmanı olan hain unsurları etkisiz hale getirmek, Viranşehir'de yaşayan, çalışan, okuyan, ticaret yapan halkımızla ziyarete gelen misafirlerimizin güvenliğini tam anlamıyla sağlamak, suçun işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak için çalışıyorsunuz. Buna rağmen suç işlenmiş ise ceza adaletini sağlamak amacıyla suç delillerini ve faillerini tespit ederek yakalamak ve adalete teslim etmek üzere fedakarca çalıştığınızı biliyoruz. Bu vesileyle tüm polislerin günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



Törenlere, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Emniyet Müdürü Esat Uğur, Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, belediye başkan yardımcıları Mahmut Şık, Aslan Çifçi, Halef Kete ve polisler katıldı. - ŞANLIURFA