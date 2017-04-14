Viranşehir'de Korucular İçin Tören Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Viransehir'de 79 güvenlik korucusu düzenlenen yemin töreniyle göreve başladı.



İlçe Jandarma Komutanlığında tertiplenen yemin törenine Belediye Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Başkanvekilimiz İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcılarımız Halaf Kete, Mahmut Şık, Arslan Çiftçi'nin yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu, 1. Hudut Alay Komutanı Yarbay Atakan Konukbey, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, daire amirleri, muhtarlar, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı. Yemin töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanvekilimiz İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, "Biz koruculara minnet borçluyuz. Çünkü onlar bu bölgeyi çok iyi tanıdıkları için terörle mücadelede daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Şanlı tarihimiz için yemin eden Güvenlik Korucularımız gerekirse millet ve vatan için canlarını seve seve feda edecektir. Bunun farkındayız ve onların da bizim yanımızda ayrı bir yeri var, askerimizden, polisimizden ayırt etmiyoruz, ayaklarına taş değmesini istemiyoruz. Onlara yeni görevlerinde hayırlı görevler temenni ediyoruz" diye konuştu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu da, yaptığı açıklamada, Viranşehir ilçesinde, genel alım ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde toplam 79 güvenlik korucusu alımının gerçekleştirildiğini belirterek, "Güvenlik Korucularımızın bugün edeceği yemin sonrası Viranşehir ilçesinde güvenliğin daha etkin, omuz omuza bir dayanışma içerisinde daha güçlü ve kararlı bir şekilde yürüyeceğine inancımız tamdır. 1985 yılından itibaren bizlerle birlikte bölücü terör örgütüne karşı canınız pahasına mücadele ettiniz. Bundan sonra sizlerle yaptığımız bu mücadeleyi evlatlarınız, kardeşleriniz ile birlikte bu mücadelenin bir ferdi olmuştur. "Ya şehit ol ya gazi" söylemlerinizle bu mücadeleye katkı sağlamak, bu şerefli ve kutsal görevi yapmak üzere evlatlarınız artık bizlere emanettir. Emekli olan güvenlik korucularımıza hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarını sağlık ve huzur dolu yaşamlarını diliyorum" dedi. Yemin edecek cesur güvenlik korucularına da seslenen Timuroğlu, "Sizler, bugün burada Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk ilke ve inkilaplarının teminatı olarak, devletimizin bağımsızlık timsali olan bayrağımızın huzurunda, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, namusunuz üzerine yemin edeceksiniz. Edeceğiniz andın her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, tam itaatin tartışılmaz simgesidir. Yapılan andın sizdeki karşılığı artık 'feragat', 'fedakarlık', 'cesaret' ve 'disiplin' olacaktır. İçeceğiniz anda bağlı kalacağınıza, millete ve cumhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğinize, sizden önce bu kutsal vatan için şehit veya gazi olanların emanetine aynı vazife bilinci içerisinde kararlılıkla sahip çıkacağınıza inancım tamdır. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu.



Daha sona güvenlik korucuları, yemin ederek yeni görevlerine start verdiler. Bu arada Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Koyuncu tarafından Vali Tuna'ya Türk Bayrağı hediye edildi. - ŞANLIURFA