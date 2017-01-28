Viranşehir'de Kar Yağışı

Viranşehir ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.



Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde zaman zaman etkisini artırdı. Beyaza bürünen ilçede parklarda güzel görüntüler oluştu.



Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle caddelerde temizleme çalışması yaptı.



İlçede çiftçilik yapan Ramazan Çakmak, kar yağışının kendilerini memnun ettiğini belirterek"İlçede bir yıldır kar yağmıyordu. Kar yağışı nedeniyle bu yıl verim iyi olur inşallah. Bu yılki yağış geçen senelere göre iyi şükürler olsun." dedi.