Viranşehir'de Etkili Olan Sağanak Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Yağış nedeniyle oluşan su taşkını sonrası bazı bölgelerde rögar kapakları açıldı. Su birikintileri meydana gelen cadde ve sokaklarda, vatandaşlar yürümekte zorlandı, sürücüler ise güçlükle ilerleyebildi.



Kaymakamlık ve belediye ekipleri olası bir sel felaketine karşı çalışma başlatırken bazı işletmecilerin ise yağış nedeniyle oluşabilecek su taşkınına karşı çeşitli tedbirler aldığı görüldü.



Belediye Başkanvekili Kaymakam Ömer Çimşit, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintilerinin tahliye edildiğini, bu sayede olası bir felaketin önüne geçildiğini belirtti.



Su baskını yaşanması muhtemel yerlerde daha önce yağmur suyu drenajı çalışmasıyla önlem alındığını ifade eden Çimşit, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle büyük bir sıkıntıyı gidermiş olduklarını söyledi.



Sanayi Sitesi esnaflarından Celal Özılıce ise her sağanak sonrası iş yerlerini su bastığını belirterek, yetkililerin yaşanan bu tür olumsuzluklara karşı kalıcı önlem almalarını istedi.