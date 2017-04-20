Viranşehir'de Düzenlenen Bilgi Yarışması Sona Erdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öğrenciler arasında düzenlenen bilgi yarışması ödül töreniyle son buldu. Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezi Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Şık, Arslan Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, İlçe Müftüsü Kamil Oktay, Öğrenci Derneği Başkanı Çetin Gören, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplam 2 bin 56 öğrencinin başvurduğu ve bin 500 öğrencinin katıldığı bilgi yarışması, 8 Nisanda başlayıp 19 Nisanda ödül gecesiyle sona erdi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ödül gecesinde İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit birinci olan öğrencilere bilgisayar, ikinci olan öğrencilere ise Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Şık ve Arslan Çiftçi tarafından yarım altın hediye edildi. Ödül gecesinde kısa bir konuşma yapan Kaymakam Ömer Çimşit, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, sınavın fazilet dolu hayatı öğrenmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca yarışmada dereceye giren öğrencileri de tebrik eden Çimşit, yarışmanın öğrenciler üzerinde kalıcı eserler bıraktığını vurguladı. - ŞANLIURFA