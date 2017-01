Viranşehir'de Asansörde Sıkışan Ali Can Öldü

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, 13 yaşındaki Ali Can Eşmek, evlerine çıkmak için bindiği asansörde elektrik kesilince mahsur kaldı. Kendi çabasıyla dışarı çıkmaya çalışan Eşmek, elektriklerin gelmesiyle yeniden hareket eden asansörle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.



Olay, akşam saatlerinde Kışla Mahallesi Emiroğlu Caddesi'ndeki 5 katlı bir binada meydana geldi. Ali Can Eşmek'in, 4'üncü kattaki evlerine çıkmak için bindiği asansör, elektrikler kesilince ara katta durdu. Eşmek, kendi çabasıyla dışarı çıkmak isterken, bu sırada elektrikler geldi, asansör yeniden hareket etti. Asansör ile duvar arasında sıkışan Ali Can Eşmek'in çığlıklarını duyan bina sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Eşmek, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eşmek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Küçük çocuğun cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - Şanlıurfa