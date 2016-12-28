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Viranşehir'de 26 Kilo Esrara 1 Gözaltı

Viranşehir'de 26 Kilo Esrara 1 Gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 26 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir'de 26 Kilo Esrara 1 Gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 26 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir'de, uygulama yapan polislerin durumundan şüphelenerek durduğu 27 HS 646 plakalı hafif ticari aracın bagajında 26 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, araç sürücüsü İbrahim İ.'yi gözaltına aldı. - Şanlıurfa

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