Viranşehir Belediyesinin Çalışmaları

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde denetim yaptı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığını koruma amaçlı çalışmaları yürüten zabıta ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, fırınlar, kasaplar, okul kantinlerinde ve gıda üretimi yapan iş yerlerinde kontroller yaptığı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Viranşehir Belediye Başkanvekili Kaymakam Ömer Çimşit, halk sağlığını korumaya yönelik yapılan çalışmaların sıklaştığını aktardı.



Kaymakam Çimşit, "Halkımızın sağlığı bizler için büyük önem taşıyor. Bu amaçla ekiplerimizce sürekli denetimlerde bulunuyoruz. İlçemizde bulunan işyerlerinde rutin yaptığımız denetimlerin yanında, özellikle gıda maddeleri üretimi yapan iş yeri denetimlerimizi artırdık. Amacımız, vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik ortamlarda üretilmiş sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.



Denetimler sırasında eksikleri bulunan bazı iş yerlerinin uyarıldığını aktaran Çimşit, şunları kaydetti:



"Denetimlerimizde özellikle iş yerlerinde bulundurulması gereken standart evrakların yanında, temizliğe, hijyene, tertip ve düzene de dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunduk. Gıda üretimi yapan ve doğrudan halk sağlığını ilgilendiren iş yerlerinde bu hususlar, olmazsa olmazlarımızdan. Gıda üretimi standartlarına uygun, temiz ve hijyenik üretim yapan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum."