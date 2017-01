Viranşehir Belediye Başkan Vekilliğine Görevlendirilen Kaymakam Çimşit

Viranşehir Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Kaymakam Ömer Çimşit, halka en iyi hizmeti sunma konusunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini bildirdi.



Belediyedeki görevine başlayan Çimşit, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin, milletin dik duruşu ve azmiyle bertaraf edildiğini söyledi.



Kamu görevlisi olarak aziz millete ve ülkeye vefa borçlarını ödemek için her türlü fedakarlığı yapmaya çalıştıklarını belirten Çimşit, "Halka en iyi hizmeti sunma konusunda elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz." dedi.



Çimşit, "Devam eden bir adli süreç ve bunun neticesinde verilen tutuklama kararı var. Kararları eleştirebiliriz ancak tüm kurum ve kuruluşlar bu kararlara uymak zorundadır. Gereğini yerine getirmek zorundayız. Yargının verdiği tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığımızın, Valiliğimizin verdiği görevlendirmeyle göreve başlamış bulunmaktayım. Görev talep edilmez, görev tevdi edilir. Tevdi edilen görev neyse, o yerine getirilir. Her kurumun kanunda bir görevi, bir karşılığı var." ifadelerini kullandı.



Belediyelerin görev tanımları içinde görev ve sorumlulukları bulunduğunu dile getiren Çimşit, şunları kaydetti:



"Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii ki ilçemiz büyük, 185 bin nüfusa sahip. 25-30 bin Suriyeliye, Viranşehir halkı ev sahipliği yapıyor. Bunun yanında ilçemizde bir çadır kentimiz var. Orada da kayıtlı 16 bin Suriyeli misafirimiz var. İlçe olarak misafirperveriz. Bu vesileyle tüm Viranşehirli kardeşlerime bir daha teşekkür ediyorum. Bunca büyüklüğe sahip ilçemizde misafir barındırmanın beraberinde getirdiği bazı sorunlar ve sıkıntılar mutlaka vardır. Tüm sıkıntıların üstesinden hep beraber geleceğimize inanıyorum. Tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğini bekliyoruz."



Daha sonra Çimşit, belediye görevlilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tutuklanan Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin'in yerine Kaymakam Ömer Çimşit, vekaleten görevlendirilmişti.