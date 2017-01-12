Virajı Alamayan Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 31 Yaralı

BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde virajı alamayan yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada devrilen otobüste bulunan 31 kişi yaralandı.



Kaza, saat 01.00 sıralarında Bozüyük İlçesi Kütahya yol ayrımında meydana geldi. Konya'dan Edirne'ye gidin 58 yaşındaki Hakkı Çoban yönetimindeki 42 BHB 03 plakalı otobüs, virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada yan yatarak devrilen otobüste şoförle birlikte 31 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük ve Bilecik'teki hastanelere kaldırıldı.



ELYAF BALYALARIN ÜZERİNDEN YUVARLANDI



Yolcu otobüsünün şarampole uçtuğu yerde daha önceden bir TIR'ın kaza yaptığı ve TIR'ın taşıdığı elyaf balyalarının halen kaza yerinde bulunduğu, otobüsün de bu balyaların üzerinden yuvarlandığı belirtildi. Elyaf balyaların yumuşak olması nedeniyle otobüs yolcularını koruduğu ve can kaybının olmadığı bildirilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - K