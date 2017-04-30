Virajı Alamayan Otomobil Yoldan Çıkarak Takla Attı: 4 Yaralı

Başkent'te virajı alamayarak yoldan çıkan bir otomobil, yol kenarındaki boş arazide takla attıktan sonra ters bir şekilde durdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 15.00 sırlarında Keçiören'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağlum'dan Ankara çevre yoluna seyir halinde olan 28 NE 034 plakalı Selim Aydın kontrolündeki otomobil, Ankara çevre yolu bağlantı noktasında virajı alamayarak yoldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, yol kenarındaki boş arazide ters bir şekilde durdu. Otomobilde bulunan sürücü Selim Aydın, eşi Hicran Aydın ile çocukları Muhammet Taha ve Ömer Asaf Aydın hafif şekilde yaralandı.



Kazayı gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, tedavi edilmek üzere çevre hastanelere götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



UKY-SÜ-Y) - ANKARA