Virajı Alamayan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde virajı alamayan otomobil takla attı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Karasu Çevreyolu Güneşler mevkiinde meydana geldi. Erenler'den Karasu istikametine ilerleyen Ferhat Y. idaresindeki 07 SE 218 plakalı otomobil, Çevreyolu Güneşler mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce yol kenarındaki ağaca, ardından da uyarı tabelasına çarpıp takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü Ferhat Y. ve kardeşi Ümit Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ters dönen otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA