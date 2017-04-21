Virajı Alamayan Otomobil Karşı Şeride Geçti

İstanbul Esenyurt'ta hızla girdiği virajı alamayan bir otomobil, refüje çarparak karşı şeride geçti. Olası bir facianın eşiğinden dönülen kaza kameralara yansıdı. Kaza, önceki gece 00.00 sıralarında Esenyurt Esenkent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla viraja giren otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşarak karşı şeride geçen araç, yol kenarındaki kaldırma çarparak durabildi. Yolun boş olmasıyla olası bir facianın eşiğinden dönülen kaza, yoldan geçen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.



(İHA)