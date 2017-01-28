Virajı Alamayan Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kaza yapması sonucunda aynı araçta bulunan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Gebze Osman Yılmaz mahallesi D100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mecit O.(22) ve arkadaşları Ramazan T.(22), Kemal G.(23), Mert T.(23) ve Hüseyin A.(22) 41 UY 415 plakalı araç ile gezmeye başladı. Gezdikleri sırasında şahıslar araçları ile benzin istasyonun içerisine girip arabanın içerisinde alkol aldı. Alkol aldıktan sonra aracı kullanan Mecit O. Arkadaşlarını evlerini bırakmak için yola çıktı. Sürücü Mecit O. trafikte seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini birden kaybetti ve virajı alamayarak kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine hemen kaza yerine giden emniyet ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Ramazan T., Kemal G., Mert T. ve Hüseyin A.'ya ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Ramazan T. tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Devlet Hastanesine götürülürken diğer iki yaralı ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer iki yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Hüseyin A'ya sağlık ekipleri olay yerinde ayakta yaptığı tedavi yeterli olduğu için hastaneye gitmedi.



Öte yandan kazayı yapan sürücü Mecit O. kaza sonrasında gözaltına alınırken 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ