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Viop'ta Endeks Kontratı Yükselişte
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Viop'ta Endeks Kontratı Yükselişte

BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışın 225 puan üzerinde dengelendi.

Viop'ta Endeks Kontratı Yükselişte

BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışın 225 puan üzerinde dengelendi.

Kaynak: Dunya.com

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