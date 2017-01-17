HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Viop'ta Endeks Kontratı Pozitifte
BİST
81.957 %0,30
DOLAR
3,7729 %-1,04
EURO
4,0231 %-0,48
PARİTE
1,0661 %0,58
ALTIN
147,27 %-0,06
FAİZ
11,37 %1,43
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Kayyuma' Yöneticileri Bakan Atayacak
Petrol Fiyatları Yatay Seyrediyor
Viop'ta Endeks Kontratı Pozitifte
17 Ocak 2017 Salı 09:52
BIST 30 endeksine dayalı kontrat, önceki kapanışın 475 puan üzerinde dengelendi.
BIST 30 endeksine dayalı kontrat, önceki kapanışın 475 puan üzerinde dengelendi.
Kaynak:
Dunya.com
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9169427] Dunya.com
10
55
3
Altın önce yükseldi, sonra düştü
Faturada "Birlikte" milyonlarca lira kar edilebilir
Ünlü restoranın hamburgerlerinde et kullanmadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları 219 milyar doları aştı
Milyonlarca üniversite öğrencisine maaş müjdesi!
Kilosu 30 liradan satılıyor, faydaları saymakla bitmiyor
Suçunu kabul etti, parmak izi uyuştu