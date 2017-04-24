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Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı
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Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle başladı.

Endeks kontratı, açılışta en yüksek 114.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 850 puan üzerinde 114.625 seviyelerinde dengelendi.


Cuma günü alıcılı seyir izleyen ve en yüksek 114.125 puanı gören endeks kontratı, haftayı yüzde 0,85 değer kazancıyla 113.775 puandan kapanmıştı.


Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı, nisan ayı iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 114.00 puanın üzerinde kapanışların yaşanması durumunda 115.000 puanın direnç konumunda olacağını kaydeden analistler, olası geri çekilmelerde 112.000 ve 113.500 seviyelerin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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