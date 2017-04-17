Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, halk oylamasında sonucun "evet" çıkmasının ardından haftaya yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle başladı.



Endeks kontratı, açılışta en yüksek 112.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 700 puan üzerinde 111.700 seviyelerinde dengelendi.



Cuma günü pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, en yüksek 111.625 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,41 yükselişle 111.000 puandan tamamlamıştı.



Analistler, dün gerçekleştirilen halk oylamasında "evet" sonucu çıkmasının ardından döviz kurlarında düşüş, pay piyasalarında ise yükseliş eğiliminin artabileceğini belirterek, endeks kontratında 112.600 ve 113.000 seviyelerinin kısa vadeli teknik görünüm açısından önemli dirençler olduğunu kaydetti.