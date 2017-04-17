Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı
Ara
BİST 90.591 %0,59
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,13 %-2,88
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, halk oylamasında sonucun "evet" çıkmasının ardından haftaya yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, halk oylamasında sonucun "evet" çıkmasının ardından haftaya yaklaşık yüzde 0,6 yükselişle başladı.

Endeks kontratı, açılışta en yüksek 112.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 700 puan üzerinde 111.700 seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, en yüksek 111.625 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,41 yükselişle 111.000 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dün gerçekleştirilen halk oylamasında "evet" sonucu çıkmasının ardından döviz kurlarında düşüş, pay piyasalarında ise yükseliş eğiliminin artabileceğini belirterek, endeks kontratında 112.600 ve 113.000 seviyelerinin kısa vadeli teknik görünüm açısından önemli dirençler olduğunu kaydetti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Borsa İstanbul, Istanbul, İstanbul, Döviz, Bıst, Halk oylaması, Evet