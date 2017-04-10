Viop'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,25 yükselişle 108.750 seviyelerinden başladı.



Endeks kontratı, açılışta en yüksek 108.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan üzerinde 108.750 seviyelerinde dengelendi. Cuma günü 108.050-108.925 bandı arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 108.400 puandan kapanmıştı.



Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim verisi ve yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratının 109.500 seviyesinin direnç, 108.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.