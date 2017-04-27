Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,20 yükselişle 116.800 puandan başladı.



Endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan üzerinde 116.700 seviyelerinde dengelendi. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı ile gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 117.350 puanı gören endeks kontratı, bu seviyelerde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,24 azalışla 116.500 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini, teknik açıdan endeks kontratında 115.500 ve 116.000 seviyelerinin destek, 117.350 ve 118.500 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.