Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,22 yükselişle başladı.



Endeks kontratı, açılışta en yüksek 116.225 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan üzerinde 116.200 seviyelerinde dengelendi. Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla Türk lirası varlıklara talep artarken, dün endeks kontratı 115.925 puanla 17 Mayıs 2013'teki tarihi zirvenin ardından en yüksek seviyesini gördü ve günü yüzde 1,9 artışla 115.900 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında tarihi zirve olan 116.900 puanın önemli direnç, olası düşüşlerde ise 113.825 puanın destek konumunda olacağını kaydetti.