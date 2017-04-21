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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle başladı.


Endeks kontratı, açılışta en yüksek 113.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 375 puan üzerinde 113.300 seviyelerinde dengelendi.


Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 112.600 puanı kıran endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 1,30 değer kazancıyla 112.925 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 112.600 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini, 115.000 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

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