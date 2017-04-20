Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.
Endeks kontratı, açılışta en yüksek 111.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan üzerinde 111.600 seviyelerinde dengelendi.
Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 112.600 puanın üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 111.475 puandan kapandı.
Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da tüketici güven endeksi, ABD'de ise hareketlenecek veri takviminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 112.600 seviyesinin önemli direnç, 110.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
-
Altın düşüşüne devam etti
-
Ünlü giyim markası halka arz oluyor
-
Dolarda son durum!
-
Anne adaylarına mesai müjdesi!
-
Milyonlarca kişiye müjde! Borçlar yapılandırılıyor
-
Sınırı geçen Yunan Bakan'dan Türkçe küfür
-
Boşanma nedenini açıklayan Ebru şoke etti: Kimse yaptırmasın
-
Murat'ın eşi çok pis yakalandı! Kadınlar yerden yere vuruyor