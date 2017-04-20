Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.





Endeks kontratı, açılışta en yüksek 111.700 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan üzerinde 111.600 seviyelerinde dengelendi.





Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 112.600 puanın üzerini test eden endeks kontratı, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 111.475 puandan kapandı.





Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da tüketici güven endeksi, ABD'de ise hareketlenecek veri takviminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 112.600 seviyesinin önemli direnç, 110.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.