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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.


Endeks kontratı, açılışta en yüksek 112.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan üzerinde 112.300 seviyelerinde dengelendi.

Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, en yüksek 112.525 puanı gördü ve önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 112.175 puandan kapandı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi enflasyon verisi ve akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 112.600 seviyesinin direnç, 110.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

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