Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,18 yükselişle 112.100 seviyelerinden başladı.



Endeks kontratı, açılışta en yüksek 112.125 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan üstünde 112.100 seviyelerinde dengelendi. Dün endeks kontratı, yatay bir seyir izleyerek 111.825-112.575 aralığında hareket etti ve günü yüzde 0,13 artışla 111.850 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, teknik açıdan endeks kontratında 113.975 seviyesinin direnç, 110.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.