Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,11 yükselişle 112.425 seviyelerinden başladı.



Endeks kontratı, açılışta en yüksek 112.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 50 puan altında 112.275 seviyelerinde dengelendi. Dün endeks kontratı gün boyu yükseliş eğiliminde hareket ederek 6 Mart'tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 112.475 puana çıktı. Endeks kontratı 112.325 puanla 28 Ocak 2015'ten bu yana en yüksek kapanışını yaptı.



Analistler, bugün yurt içinde şubat ayı ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan endeks kontratının 114.975 seviyesinin direnç, 110.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisi 2,5 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Cari işlemler açığı, ocak ayında 2 milyar 762 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 163 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.