Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
Ara
BİST 82.466 %0,20
DOLAR 3,8222 %-0,13
EURO 4,0852 %0,05
PARİTE 1,0686 %0,23
ALTIN 148,42 %0,11
FAİZ 11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 101.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde 101.400 seviyelerinde dengelendi. Dün, 102.500 sınırına kadar yükselen endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,74 azalışla 101.175 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirterek, iç dinamiklerin öne çıkabileceğini ifade etti. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, bu akşam görevi devralmasının ardından yapacağı konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratının 102.400 seviyesinin direnç, 100.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Donald Trump, Istanbul, İstanbul, Amerika, Bıst, Abd