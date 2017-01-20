Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle başladı.





Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 101.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan üzerinde 101.400 seviyelerinde dengelendi. Dün, 102.500 sınırına kadar yükselen endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,74 azalışla 101.175 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirterek, iç dinamiklerin öne çıkabileceğini ifade etti. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, bu akşam görevi devralmasının ardından yapacağı konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratının 102.400 seviyesinin direnç, 100.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.