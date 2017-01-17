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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle başladı.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta 101.350 puan ile 18 Temmuz 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın 475 puan üzerinde 101.300 seviyelerinde dengelendi. Dün, son bir haftadır etkili olan alış ağırlıklı seyrini sürdüren endeks kontratı, günü yüzde 0,12 artışla 100.825 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak veriler ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit ile ilgili yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, endeks kontratında 101.800 seviyesinin direnç, 100.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

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