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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 101.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 100 puan üzerinde 100.800 seviyelerinde dengelendi. Geçen haftanın ikinci yarısında güçlenen alımlarla haftalık bazda yüzde 6,42 değer kazanan endeks kontratı, cuma günü 100.700 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün ABD'de resmi tatil olması nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 101.700 seviyesinin direnç, 99.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

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