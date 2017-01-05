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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
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Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışa göre 275 puan artıda işlem görüyor.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışa göre 275 puan artıda işlem görüyor.

Kaynak: Dunya.com

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