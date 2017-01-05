HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
BİST
76.706 %0,74
DOLAR
3,5741 %0,05
EURO
3,7745 %0,76
PARİTE
1,0555 %0,66
ALTIN
135,33 %1,26
FAİZ
10,68 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Avrupa Tarafında 'Şok'lar Yaşanabilir
Aboubakar Milli Takıma Çağrıldı
Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı
5 Ocak 2017 Perşembe 09:47
VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışa göre 275 puan artıda işlem görüyor.
VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışa göre 275 puan artıda işlem görüyor.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9131267] Dunya.com
9
20
2
Trump'ın etkisi büyük oldu, piyango Türkiye'ye vurdu!
Yargıtay kararını verdi, unutanın işi bitti
Dün tırmanıştaydı bugün yerlerde!
15 milyon TL'lik davayı kaybetti!
Uzmanlar uyardı yatırımcısı için satış fırsatı
Üniversitede eğitildiler! Türkiye'nin en donanımlı ekibi geliyor
Reina saldırganının telefonundan tanıdık isim çıktı