Viop'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle başladı.



Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 93.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan üzerinde 93.700 seviyelerinde dengelendi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,82 azalışla 93.425 puandan tamamlamıştı.



Analistler, bugün ABD ve Avrupa'daki yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının ardından dolar endeksinin düşüşe geçtiğini, bunun da endeks kontratını pozitif etkilediğini kaydetti. Teknik açıdan endeks kontratında 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 95.000 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.